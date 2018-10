Pilar Cox reapareció tras su incidente en un hostal: "Mis hijos son mi orgullo"

Ayer La ex animadora llegó hasta la 19° Comisaría de Providencia para buscar sus cosas. No quiso profundizar en el distanciamiento que vive con su familia debido a sus problemas con el alcoholismo y bipolaridad.

La ex animadora Pilar Cox reapareció luego del fuerte incidente que protagonizó la semana pasada, cuando intentó cortarse y fue detenida tras un conflicto con los propietarios de un hostal en el Barrio Italia en Providencia.

Cox arribó durante este martes a la 19° Comisaría de Carabineros, hasta donde fue trasladada luego del hecho, y donde dejó gran parte de sus pertenencias.

La comunicadora llegó al recinto policial un día despues que sus hijos Valeria y Martín Ruiz reconocieran que llevan varios meses distanciados de ella, esto por los múltiples problemas que han enfrentado por su alcoholismo y bipolaridad.

En declaraciones a LUN , la ex actriz de teleseries no quiso profundizar en su desconexión familiar, pero afirmó que "mis hijos son mi orgullo".

"Me contaron que Martín estuvo en un matinal. ¿Viste como habla? Yo lo eduqué, es muy correcto, muy gentleman", afirmó.

Tras alegar que sus pertenencias estaban en mal estado, Pilar volvió al hostal donde se desarrolló el incidente para ir a buscar lo que le quedaba. El dueño le dijo que no entrara y desde afuera le entregó todo, además de la boleta por los $120 mil que costó la estadía.

Sobre su próximo destino, la ex animadora no dio ninguna señal, afirmando que "yo vivo en hoteles porque me gusta vivir en hoteles".