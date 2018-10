Chriss McMillan volvió a las redes sociales: "Me daba algo de susto"

La periodista Chriss McMillan volvió a reaparecer en redes sociales luego de haber sido formalizada por hurto en un supermercado y estar internada en una clínica psiquiátrica.

En conversación con La Cuarta , la ex Bienvenidos, contó que ha estado súper bien durante estos meses. La última publicación en Instagram la hizo el 29 de marzo cuando compartió una fotografía de unos girasoles.

“He estado súper bien, necesitaba un tiempo para mí, súper personal, tranquilo con mi familia y pololo. Todo cumple su plazo y ya salí de esto, tener contacto con la gente”, sostuvo.

McMillan agradeció a las personas que le dieron su apoyo durante estos seis seis meses: “Me sorprendió que me dijeran que me extrañaban en redes sociales, que les faltaban mis fotos. Me daba algo de susto volver a las redes sociales, porque es un arma de doble filo, pero recibí tanto cariño, buenas vibras, que uno siente que algo hizo bien para la gente”.

Las últimas dos imágenes con las que regresó a su vida virtual fueron selfies de ella: “Bienvenido sol, Bienvenidas pecas, Bienvenido octubre”, escribió en la primera.

Posteriormente, en la siguiente publicación volvió a dar las gracias por los mensajes y bellas palabras que recibió: "Son un regalo para el alma”.