La furia de Tonka Tomicic contra la esposa de Tito Fernández que habló de Parived

Un momento de tensión se vivió esta mañana en el matinal Bienvenidos, cuando Tonka Tomicic se enfrentó a la esposa de Tito Fernández. Luz Rivera estaba siendo entrevistada por las denuncias de abuso sexual en contra de su esposo mediante un enlace con el canal.

Sin embargo, la conductora se enojó cuando la mujer empezó a hablar de Parived. "No es líder. Comparte experiencias, libros escritos por él. Yo esperaba en este enlace que tal vez tú me entendieras un poco porque entiendo que tu esposo tiene que ver con el tema de Osho…“, le dijo a la modelo que terminó enfureciéndose.

"Mi marido no es líder de nada (…) Esto es un daño terrible y no lo pondría jamás en paralelo”, le respondió la animadora del matinal.

Y aunque la esposa del cantante le pidió disculpas y dijo que era un malentendido, el tema no quedó ahí: "Yo quiero insistir, mi marido no es gurú de nada, no pertenece a ninguna secta. Usted entró a algo tremendamente delicado, uno se preocupa de este problema pero no se lo traspasa a otra persona. Eso es maligno. Estamos hablando de una violación, de abuso. Yo no lo entendí mal”, respondió Tomicic.

Ahí fue cuando Rivera se ofendió, se paró y terminó el enlace. "Tenía buena intención para hablar con una mujer, no esperando el eco de nadie, no puedo hablar más, muchas gracias”.

Pero Tonka tomó la palabra una vez más. “Eso se llama manipulación, y esto es una estrategia comunicacional. No estamos hablando de algo al voleo. Me parece gravísimo. Es maligno porque es dañino hacer una cosa así. Es una estrategia y es muy fea. Está pensado con anterioridad, sino, no me lo explico”.