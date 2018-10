Camila Recabarren: "Hace un año recibo insultos de alto calibre"

15:06 La ex Miss Chile dijo que sabe quién es la persona que la está hostigando, que es alguien que fue muy cercano a ella y que decidió hacer público el acoso porque por culpa de esa persona perdió gente muy valiosa. "Todavía lo quiero y hasta quizás lo extraño, pero no puedo estar cerca de una persona tan mala" dijo.

La ex Miss Chile, Camila Recabarren ahondó en el matinal de La Red, Hola Chile, en los acosos y hostigamientos que ha vivido en el último tiempo y que denunció a través de su cuenta en Instagram.

En el espacio de TV, Recabarren dijo que "hace un año que recibo insultos de alto calibre" y sostuvo que le han planteado, respecto a cosas íntimas de ella, que "si no cuentas, yo cuento".

La modelo dijo además que el hostigamiento ha incluido a su familia y amigos y que decidió tomar cartas en el asunto cuando el tema incluyó aspectos e información relacionada con su hija.

"La información era cada vez más específica y cosas privadas, que sólo mi entorno sabía, las ubicaciones de las piezas", dijo Recabarren.

"Había temas que yo no le había contado a mi familia y esta persona se me adelantaba y les contaba", señaló.

La joven además puso como ejemplo que "si yo estaba 'pinchando' con alguien, le llegaban (amenazas) no sólo a él, si no a su familia".

Recabarren dijo que ella ya sabe quién es la persona que está realizando el acoso y que además es alguien que fue muy cercano a ella, a quien abrió "las puertas de mi casa, de mi familia, a compartir con mi hija".

"Esta persona me hizo trizas", dijo la ex Miss Chile, quien además sostuvo que, pese a que no logró denunciar en la policía, porque el delito no está tipificado, "estoy con la Fiscalía, está corriendo súper bien, yo ya sé quién es la persona, le empecé a poner trampas, porque empecé a dudar de todo el mundo".

"Quería alejar a la gente de mí y tenerme solo para él", dijo Recabarren.

Sobre el momento y por qué decidió exponer el problema, Recabarren dijo que sintió que por culpa de la persona a la que no identificó, "perdí conocer gente muy valiosa".

"Sabe muchas cosas de mí, pero no he hecho nada malo, quizás cuente cosas de la intimidad, pero eso no me preocupa", dijo.

La ex Miss Chile dijo que "yo todavía lo quiero y hasta quizás lo extraño, pero no puedo estar cerca de una persona tan mala".

"No quiero escuchar ni siquiera su defensa" dijo la joven.