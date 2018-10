Toarii le pidió disculpas a Emmanuel por olvidar la letra de su canción: "Es que pienso en francés"

El integrante del Clan Rojo, Toarii Valantín, pidió disculpas por el error que cometió durante su presentación en el programa cuando olvidó la letra de una canción de Emmanuel.

En un homenaje al artista mexicano, los ex participantes de "Rojo, el color del talento" debieron cantar sus éxitos. Sin embargo, el error del pololo de Daniela Castillo no pasó desapercibido en redes sociales y uno de sus compañeros debió ayudarlo para salir del paso.

Tras las crítias, Toarii se excusó: “Son varios factores. Uno que siempre me frena, es el hecho de que pienso en francés. Yo llegué a Chile a los once años y sólo sabía contar hasta tres”.

En ese contexto, el joven le contó a Álvaro Escobar que en su casa hablan tahitiano y francés por lo que le complica el español.

“Sin mirar para abajo, yo no conocía a Emmanuel. Pero no es malo, sino que donde nací hay otros cantantes íconos (…) cuando me dijeron que iba a cantar esa canción, tuve miedo porque siempre pasan estas cosas. Eso básicamente, si Emmanuel llega a ver esto, perdón”, precisó.