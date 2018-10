Corte Suprema ordenó un nuevo juicio por plagio de teleserie "Veinteañero a los 40"

La Corte Suprema acogió un recurso de nulidad presentado por la defensa del guionista Sergio Díaz, quien fue condenado por infracción a la ley de propiedad intelectual de la teleserie "Veinteañero a los 40" de Canal 13, ordenando a realizar un nuevo juicio oral.

En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Lamberto Cisternas, Manuel Antonio Valderrama y Jorge Dahm– acogió el recurso deducido por la defensa del acusado, tras establecer que la sentencia recurrida se adoptó con infracción al debido proceso, ordenando al Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago la realización de un nuevo juicio por jueces no inhabilitados.

En la resolución se señaló que "resulta agraviante para el debido proceso que el tribunal concurra a suplir o corregir deficiencias de los litigantes, sumando a su cometido de órgano jurisdiccional objetivo e imparcial, una actividad ajena al mismo, particularmente cuando se trata de la incorporación de oficio de información que debió ser producida legalmente en el proceso por quien pretende servirse de ella".

"En ese sentido –continúa–, consultar por largos minutos y en forma reiterada al testigo Diego Miño Ramírez sobre semejanzas entre los textos en -a lo menos- ocho oportunidades, sin perjuicio de existir, además, por lo menos once preguntas más referidas directa o indirectamente a la materia, aunque en ellas no se utilice el término ‘similitud', da cuenta de una búsqueda ilícita de información nueva o complementaria en subsidio del rol que corresponde a las partes, específicamente en este caso, al acusador particular", agregó.

Tras esto, el fallo consignó que "al formular numerosas interrogaciones a la testigo Adela Boltansky Brenner, algunas de las cuales inequívocamente encaminadas a poner en duda su capacidad para comparar las obras en pugna (…), no reflejan una búsqueda de aclaración o precisión sino más bien una falta de prudencia en el uso de un mecanismo de uso limitado, lo que perfectamente puede sugerir, en quien en definitiva se vea afectado con la decisión, la idea de que se tomó partido por una de las partes en disputa previo al proceso de deliberación, imagen incompatible con aquella que le es exigible al juzgador en un proceso adversarial como aquel que nos convoca. En efecto, el empleo de la información así obtenida como aporte de conocimiento faltante o necesario de los datos de la causa o utilizado para descartar otra tesis, fue utilizado en el fallo para establecer ciertas similitudes entre las obras en conflicto que permitieron calificar la existencia de un plagio".

Diaz fue demandado por Alex Rivera y Marcelo Guajardo, quienes afirmaron que la ficción emitida en 2016 surgió de su obra llamada "Qué hay de nuevo, viejo".