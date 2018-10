Millaray Viera dedicó sentida reflexión a su hija: "Quisiera que se alargue tu niñez"

Millaray Viera compartió una sincera reflexión sobre la pre adolescencia de su hija en redes sociales. Para escribir el mensaje, publicó una fotografía junto a Julieta donde el parecido entre ambas es tremendo.

La panelista se puso sentimental con el cumpleaños número 10 de la niña, quien está comenzando la etapa de la pre adolescencia.

"Anoche dormimos juntas y te miré tanto! No puedo creer lo grande que estás. Hoy cumplimos 10 años siendo amor y siendo el mejor equipo. Somos de esas personas que la gente no piensa por separado, porque siempre hemos estado pegaditas, desde ese 4 de Octubre del 2008 en el que naciste y calmé tu llanto en mi pecho por primera vez", escribió.

Julieta nació producto de su relación con el músico Álvaro López y es la primera hija de Millaray.

"Cada vez te vas separando un poco más de mi y está bien, eso te ha transformado en la maravillosa personita que eres, pero no puedo negar que desde lo más profundo de mi alma quisiera que me dieran más tiempo, que se alargue tu niñez, para que no me sueltes, porque justo ahora entendí cosas que antes no, justo ahora solté preocupaciones tontas y aprendí meramente a disfrutarte... y el tiempo se va", añadió la pareja de Marcelo Díaz.