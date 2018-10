Esposa del Temucano ofreció disculpas a Tonka y dijo que "ella tiene una forma de ser un poco diferente"

Luego del impasse que vivió con Tonka Tomicic, luego de que la animadora de Bienvenidos se le enfrentó durante una entrevista , la esposa de Tito Fernández "El Temucano", Lu Rivera, ofreció disculpas públicas a la ex animadora de Viña.

Ayer, durante la edición del matinal de Canal 13, Tomicic se enojó cuando Rivera habló de su esposo Parived, en medio de la conversación por las denuncias de abuso sexual que pesan contra El Temucano.

"Mi marido no es líder de nada (…) Esto es un daño terrible y no lo pondría jamás en paralelo” dijo Tomicic, cuando Rivera le planteó que Tito Fernández "no es líder, comparte experiencias, libros escritos por él. Yo esperaba en este enlace que tal vez tú me entendieras un poco porque entiendo que tu esposo tiene que ver ocn el tema de Osho".

Posteriormente, en conversación con La Mañana de Chilevisión, Rivera se refirió al episodio y a la reacción de la animadora y dijo que "no tengo idea lo que ocurrió, fue todo muy rápido y le pido disculpas públicas a la señora Tonka porque yo no tenía idea como ella podía reaccionar fue imprudente de mi parte, muy imprudente no debí haber dicho algo así".

La esposa del Temucano añadió que "ella al parecer lo tomó muy mal, lo que me pareció muy curioso es que ella dijo 'estamos hablando de una violación' o algo así, mi esposo no es un violador, lo que quise hacer fue distender esto y buscar un poco de empatía con la mujer que es lo primero que uno hace".

"Yo no la conocía, ahora la conozco, ella tiene una forma de ser un poco diferente y tiene su derecho" dijo Rivera.