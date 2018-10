Cantante de "Rojo" reveló que le diagnosticaron nódulos vocales

Complicados momentos son los que está viviendo el cantante del programa "Rojo", Abimelec Vega, ya que reveló que el miércoles pasado le diagnosticaron nódulos vocales.

Durante este jueves el participante del espacio de talentos de TVN manifestó su pena por haber sido enviado a la Capilla. Junto con esto habló sobre el diagnóstico, el que de manera preliminar lo obligaría a tomar reposo entre seis meses a un año.

"Me dio mucha pena eso, porque me costó tanto llegar acá. He tocado tantas puertas...", expresó emocionado.

Vega es pupilo de la coach Carolina Soto, quien ayer le hizo una férrea defensa luego de recibir malas calificaciones por su presentación.

"Con todo respeto no estoy para nada de acuerdo con el jurado, perdón. Para Abimelec hoy fue un día muy duro. Él y yo sabemos por qué (…) Aún así él se paró en ese escenario y no tuvo ninguna justificación, no puso ningún 'pero' en el ensayo (…) Es súper difícil pararse ahí con lo que te pasó hoy día", expresó.

Con la revelación de esta tarde quedó en evidencia que aquellas complicaciones estaban asociadas a la salud del cantante.