Ben Affleck tras salir de rehabilitación: "Estoy luchando por mí y por mi familia"

El actor Ben Affleck habló de su estadía en una clínica de rehabilitación, donde trató su adicción al alcohol y en la que permaneció desde el mes de agosto.

En un comunicado subido a su cuenta de Instagram, el ex esposo de Jennifer Garner informó que durante esta semana terminó su tratamiento de 40 días, y que continuará recibiendo atención ambulatoria.

"El apoyo que he recibido de mi familia, mis colegas y mis fans significa más que todo lo que pueda decir. Me ha dado la fuerza y el apoyo para poder hablar de mi enfermedad con otros", señaló.

Affleck afirmó que "luchar contra cualquier adicción es una pelea difícil y de toda una vida. Por eso es que uno nunca está realmente dentro o fuera de un tratamiento. Estoy luchando por mí y por mi familia. Mucha gente se me ha acercado por redes sociales para hablar de sus propios viajes con la adicción. A esa gente, solo quiero darle las gracias. Su fuerza es inspiradora y me está apoyando en maneras que no pensaba que fuese posible. Me ayuda saber que no estoy solo. Como suelo decirme, si tienes un problema, buscar ayuda es un signo de coraje, no de debilidad ni fracaso".

"Con aceptación y humildad, me seguiré ayudando con la ayuda de mucha gente y estoy muy agradecido de todos los que están ahí por mi. Espero que al final del camino pueda convertirme en un ejemplo para otros que estén con problemas", añadió.