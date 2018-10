Kathy Salosny: “Hay más mujeres que se sienten plenas con una vida sin hijos"

09:38 La conductora habló sobre su decisión de no tener hijos en "Llegó tu hora", experiencia que calificó como positiva, especialmente por compartir ese tema que toca a muchas mujeres.

La animadora Ketherine Salosny fue la invitada en el show "Llegó tu hora" donde fue interrogada por 12 panelistas y habló de sus intimidades.

En conversación con La Cuarta , la experimentada conductora calificó como positiva su experiencia en el programa de TVN, especialmente cuando habló sobre su decisión de no tener hijos.

“Fue bueno hablarlo, porque no sólo es una opción mía, sino que hay más mujeres que se sienten plenas con una vida sin hijos. Si tengo la oportunidad y lo que he vivido le puede servir a otras mujeres, para que puedan elegir, yo encantada”, relató.

Además, se refirió a los cuestionamientos de la edad y las mujeres en TV. "Los hombres pueden envejecer en pantalla, pero una no y eso no debería ser”, sostuvo al diario popular y dijo que no es su caso gracias al apoyo del público. "Gracias a ellos yo sigo vigente”, dijo.