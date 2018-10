Javiera Contador sufrió el robo de su cartera: "Me dio rabia, pena"

Javiera Contador sufrió el robo de sus pertenencias cuando estaba esperando que abriera un café en la comuna de Vitacura.

La actriz se bajó de su auto a eso de las 7:00, para esperar que abriera el local. Cuando estaba en eso, sintió un golpe y la alarma de su auto que estaba a un par de metros: le habían roto el vidrio y sacado la cartera que guardó debajo del asiento.

"Me dio rabia, pena, porque uno pierde cosas que tienen valor para uno pero para el pato malo no tienen ningún valor", relató más tranquila a Lun

El robo ocurrió ayer en la mañana y aunque seguridad ciudadana salió tras el vehículo con los individuos a bordo, no consiguieron pararlo y se fueron a la fuga.

"No me pasó nada que no le pase a muchos chilenos todos los días (...) cuando sentí la alarma, miré y había otro auto pegado al mío. Me acerqué corriendo y el auto partió", dijo la actriz.

Contador puso la denuncia en Carabineros, pero igualmente lamenta la pérdida de cosas tan personales. "Tenía unos aritos que me habían regalado, fotos de mis hijos, lentes que solo me servían a mí. Me da rabia pero no ando perseguida ni nada. También siento que hay tanta gente que lo pasa mucho peor y que no me sirve de nada quedarme entrampada en la mala onda", agregó.