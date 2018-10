Javiera Acevedo preocupó a sus seguidores por su delgadez

La actriz Javiera Acevedo compartió una imagen en redes sociales que generó una fuerte repercusión entre sus seguidores.

La rubia de 33 años preocupó a sus fanáticos por su delgadez, recibiendo varios comentarios relacionados a sus kilos menos cuando mostró su look para un evento.

“Tan delgada no le queda bien a usted", "creo que se te paso la mano, ya no te ves saludable”, "muy flaca no te ves bien”, "estás en los huesos", “demasiado delgada, parece que estuvieras enferma”, fueron los comentarios de algunos seguidores.

Hasta el momento la panelista de TV no se ha referido al tema ni tampoco le ha respondido a los usuarios.