Emmanuel le bajó el perfil al olvido de Toarii: "Hasta a mí me pasa"

El cantante Emmanuel le bajó el perfil al bochornoso momento que protagonizó el integrante del Clan Rojo, Toarii Valantín, quien olvidó la letra de una de sus canciones mientras le hacían un homenaje al mexicano en el programa de TVN.

“Se le olvidó una partecita y no tiene importancia. Hasta a mí me pasa con mis canciones”, confesó entre risas el artista.

El pololo de Daniela Castillo olvidó una parte de "Quiero dormir cansado" y uno de sus compañeros lo ayudó a salir del paso apoyándolo en la letra.

Emmanuel confesó que al igual que el tahitiano de 20 años, ha usado la misma técnica de esperar a que la letra regrese a su mente. “Cuando me sucede, hago exactamente lo que hizo el muchacho: me quedo callado hasta que me regresa la letra”.

Toarii Valantín pidió disculpas en el programa de TVN tras el impase que vivió, diciendo que usualmente piensa en francés, por lo que le complican las letras de canciones en español.