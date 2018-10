Kel contó detalles inéditos de la relación con su mamá: "Te deja hasta la pasta arriba del cepillo de dientes lista"

Kel Calderón estuvo en el matinal Bienvenidos para contar más detalles de sus semanas en Milano y Paris, donde disfruto de las últimas novedades de los diseñadores. Sin embargo, desclasificó detalles inéditos de su relación con su madre dejando a varios televidentes sorprendidos.

La egresada de derecho aseguró que su mamá sigue cada uno de sus pasos y que haberse ido de la casa familiar fue la mejor decisión.

“La convivencia en la casa era un poquito insostenible, porque mi comadre es 'mi casa, mis reglas, la hora que se come, la pasta de dientes te la tiene en el cepillo, te tiene la ropa del día siguiente (...) cuando me fui a vivir sola y ahí todo mejoró”, relató en el matinal.

En ese contexto, relató que en su último viaje juntas en Miami a la "Raca" no se le pasó lo estructurada. "Los primeros seis días bien, mi mamá regalona. Pero te juro, la pasta de diente estaba en el cepillo, el desayuno servido, el libro que me tenía que leer estaba sobre la cama”, sostuvo.

Ahí fue cuando Argandoña por primera vez habló para responder a los dichos de su hija. "La pasta en el cepillo es para que no se le olvide lavarse los dientes”.

El tema no cambia cuando Kel anda de viaje, como ahora. Más allá de mantener la distancia, Argandoña aprovecha de visitar el departamento y poner "cosas en orden" que no le gustan.

"Cada vez que viajo encuentro una decoración diferente en mi departamento. Me cambió la luz del baño, cambió la cortina, había una decoración que no le gustaba entonces la mandó a la bodega, le cambió el horario a la nana. Todas esas cosas hace mientras yo no estoy en mi departamento”, precisó.

Argandoña, en su defensa, dijo que no hacía nada por "intrusa" sino por preocupada. "Yo soy muy invasiva, pero ahora he sido menos”.