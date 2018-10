Yanina Halabi desató una polémica por video de su hijo

La modelo Yanina Halabi desató una gran polémica tras publicar un video grabado al estilo "cámara oculta", donde aparece uno de sus hijos afirmando que quería vivir con ella.

La aparición del material ocurre en medio de la compleja disputa legal que mantiene la modelo con su ex pareja, Patricio Laguña, cuyos padres tienen la custodia de los pequeños.

En declaraciones a "Intrusos" de La Red, Laguna afirmó que "hace más de un año no la sigo en redes. A través de amistades me he enterado de algunas cosas. Por lo menos por mí parte las cosas se han hecho correctamente, nosotros estamos en un juicio y se han hecho todas las cosas en tribunales, con abogados.

"Lo que ella habla me tiene sin cuidado, pero cuando están los niños involucrados es más complejo. Mis hijos tienen 5 y 8 años, son unos enanos. La manipulación, lo que uno les pueda comentar es súper delicado", agregó.

Halabi, por su parte, respondió en tono defensivo al mismo programa de farándula, negando que haya querido exponer a sus hijos de forma indebida y que esté tratando de provocar a su ex marido.

"¿Por qué me va a perjudicar? ¿Porque dice algo que él siente? Como mamá voy a hacer todo lo posible por recuperar a mis hijos, eso no tiene nada de malo. Acá no estoy pegando, no estoy vendiendo droga, no estoy robando. Estoy mostrando un sentimiento que tiene mi hijo hacia mí", afirmó.

La modelo señaló que "si subo algo de mis hijos es decisión mía. Si el mostrarle al mundo que ellos me necesitan es malo, lo siento. Sé que algunos les parecerá bien y a otros mal, pero nunca estarán todos de acuerdo".