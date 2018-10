Famoso actor de The Walking Dead fallece a los 76 años

Acorde a lo señalado por el portal TMZ Scott Wilson -actor veterano con más de 50 apariciones en el cine, pero reconocido en gran medida por su reciente papel como Hershel Greene en "The Walking Dead"- falleció a los 76 años de edad.

El representante del actor, Dominic Mancini, señaló al medio de espectáculos estadounidense que Scott Wilson falleció debido a complicaciones relacionadas con un leucemia. Mancini dijo que el actor era "un tesoro nacional, una voz tranquila, y un espíritu amable con cualquiera que fuera en su búsqueda", y agregó que se falleció en paz en su casa en Los Ángeles.

Recientemente había sido revelado por una representante de The Walking Dead, Angela Kang, en un panel de la Comic-Con en New York, que Scott Wilson -junto con otras antiguas estrellas del programa como Sonequa Martin-Green y Jon Bernthal- volverían en la novena temporada de la serie, que se estrena este domingo.

La carrera de Wilson en Hollywood comenzó en 1967 cuando obtuvo un rol en el clasico "In the Heat of the Night". Y participó en otras películas legendarias como "In Cold Blood," "The Great Gatsby" y "Dead Man Walking."

Scott Wilson ganó una nominación a Golden Globe por Best Supporting Actor en su actuación como el Capitán Billy Cupshaw en la película de 1980 "The Ninth Configuration".