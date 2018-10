Marcela Vacarezza se atrevió y renovó su look: "No fue fácil"

Marcela Vacarezza sorprendió a sus fieles seguidores de redes sociales con un radical cambio de look.

La esposa de Rafael Araneda usualmente comparte cada uno de sus movimientos en Instagram, desde sus rutinas en el gimnasio, las vacaciones en familia por Europa y ahora la ida a un salón de belleza.

La psicóloga que siempre lleva su pelo rubio largo decidió cortarse una melena que luce muy bien en ella. "Nuevo look! Me decidí! No fue fácil, pero me encanta.Opinen con respeto jajaja Gracias", escribió junto a la fotografía.

Por supuesto que se lleno de piropos y elogios tras su decisión: "Guapa como siempre , eres hermosa mujer", "te ves muy linda Marcela", "lo más importante es que tú te veas y sientas bella", "lo que se haga se ve linda,distinguida y elegante siempre belleza", "te queda perfecto", fueron algunos de los comentarios.