La increíble transformación de Juana Repetto tras bajar más de 40 kilos

La actriz y panelista Juana Repetto reveló que bajó más de 40 kilos después del nacimiento de su primer y único hijo, Toribio.

El niño nació hace más de dos años por medio de inseminación artificial y los seguidores de la artista fueron testigos del radical cambio físico que la ha transformado practicamente en otra persona.

Fue una de las usuarias quien le preguntó: "¿Cuántos kilos bajaste ya?", a lo que ella respondió, "desde el día que fui a parir más de 40".

La hija de Reina Reech y Nicolás Repetto está feliz con la decisión que tomó hace dos años de ser madre soltera. En entrevista con "Para Ti mamá", dijo que la maternidad la completó como ser humano, pero no como mujer. "Era lo único que me faltaba para terminar de ser yo, me faltaba saber cómo era Juana mamá para saber quién era como persona".