"Poeta" de Morandé y su labor de repartidor de volantes: "Hay que salir adelante no más, para mí no hay trabajos malos"

Daniel Ponce, conocido como el "Poeta" por su participación en las secciones humorísticas del programa Morandé con Compañía, se refirió en conversación con LUN a su situación económica, por la que ha debido salir a trabajar repartiendo volantes en la calle.

Ponce dijo que aunque continúa en el espacio, ya no está junto a "Che Copete" por un cambio en el espacio, por lo que ahora "solo me llaman algunas veces al mes".

"Con lo que gano ahí no me alcanza, con los eventos tampoco, tengo que rebuscármelas, porque estoy arrendando, tengo que pagar pensión y un préstamo y no me alcanza" dijo Ponce.

Respecto de la repartición de volantes, el "Poeta" dijo que "haciendo esto gano $ 18 mil diarios, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Y me consideran de lunes a viernes. Esa es una entrada que no tenía, porque antes sólo trabajaba algunos días a la semana y el fin de semana. Para mí trabajar en esto es un sueldo más. Yo trabajaría en cualquier cosa por mis hijos".

"Hay que salir adelante no más, para mí no hay trabajos malos, todos son dignos, yo haría cualquier cosa, menos andar robando o con la droga. Sé que voy a salir adelante" aseguró.