Kenita dijo que le gustaría que Cameron Díaz o Mayte Rodríguez la representen en serie de Luis Miguel

Luego de que se reveló que en su biografía, María Eugenia "Kenita" Larraín sostiene haber tenido un romance con Luis Miguel, el que cuenta con detalles, la modelo, se refirió a la serie sobre el artista mexicano y a si le gustaría que el episodio apareciera reflejado en la producción.

"No tendría problemas, de hecho fuera sería muy lindo porque viví una hermosa historia con él, de la que tengo los mejores recuerdos, no me molestaría, por el contrario", dijo Larraín a La Cuarta..

Sobre quién le gustaría que la representara en dicha eventualidad, Larraín planteó dos nombres: Cameron Díaz o Mayte Rodríguez.

"Si me permitiera soñar, la primera que se me viene a la cabeza es Cameron Díaz" dijo Larraín entre risas. "Es que siempre me dicen que soy su gemela chilena" añadió.

"En el caso que busquen una chilena, mi candidata es mayte Rodríguez, sin duda alguna" agregó.