Claudio Iturra le recordó a Kel Calderón un íntimo momento que vivieron en Bolivia

Kel Calderón visitó el matinal Mucho Gusto esta mañana, donde recibió un mensaje sorpresa de Claudio Iturra desde Berlín.

Con románticas palabras y recordando momentos increíbles y muy íntimos, el periodista le mandó saludos a la hija de Raquel Argandoña que se encontraba entre los panelistas de Mega.

"Quiero expresarte Kel, mi más sincera gratitud, cariño, usted sabe, me alegro que le fuera muy bien en Europa, que los proyectos sigan adelante", fueron sus primeras palabras.

Grabándose en modo selfie, Iturra añadió una experiencia que vivieron juntos cuando estuvieron en el Amazonas en Bolivia; el primer viaje que realizaron y en el que partieron los rumores de que tendrían un romance.

"Si hay algo creo, que debiesemos rescatar como mensajes usted y yo, que somos unos viajeros empedernidos, es que se puede viajar de una manera distinta. Nunca me voy a olvidar cuando fuimos a navegar en la noche, ¿se acuerda? y yo no quería ir y usted me dijo 'vamos, vamos'. Y veíamos el reflejo de las estrellas en el agua, el cielo se veía reflejado súper mágico, fueron momentos especiales, como me sorprendiste mostrándome ese lado tan aperrado, que yo creo que nadie conoce de ti", relató.

Aunque en el estudio Kel intentó evitar las preguntas sobre un supuesto romance y desvió la atención hacia los viajes que hicieron con Masai, finalmente igual terminó hablando de las especulaciones.

"Es que Claudio es una caballero, es un romántico", dijo Kel, quien prontamente viajará a la India junto a la agencia del conductor de "Maravillas del mundo".

"Él le habla a todo el mundo de usted", dijo Kel y agregó "yo le digo que es como de señor y no me hace caso".

"La prensa me tiene mucha más fe de lo que yo funcionó en la vida real. O sea, cada vez que conozco a un hombre heterosexual se convierte automáticamente en mi pareja. Con Claudio desarrollamos una linda amistad, él tiene a su pareja de hecho y como nos ven subiendo fotos en lugares tan lindos, es por eso (...)", precisó la modelo de 27 años.

La ex polola de Pangal Andrade sostuvo que ya no se complica con estos romances que "le inventan". "Yo ya no peleo, le doy explicaciones a mi mamá solamente que me pide explicaciones de todo, pero a nadie más".

Puedes ver el video completo acá