Daniela Aránguiz destrozó el regreso del Team Mekano: "Parecía clase de zumba"

La ex integrante del programa "Mekano", Daniela Aránguiz, destrozó el retorno del Team Mekano, el que se vio ayer con un show gratuito en Maipú, donde participó la alcaldesa Cathy Barriga.

Durante su participación en el matinal "La Mañana" de CHV, la esposa de Jorge Valdivia cuestionó la apariencia de sus ex compañeros y la calidad del espectáculo que estaban presentando.

"El show parecía una clase de zumba", afirmó.

La respuesta a estos dichos llegó inmediatamente de parte de la bailarina e integrante del Team, Romina Sáez, quien apeló al cambio de vida que ha tenido Aránguiz en sus últimos años.

"Y referente a tu escalafón en la vida me parece súper bien que tú hayas subido y que no quieras descender. Yo he subido bastante también, me costó harto llegar a donde estoy. Soy abogada. Subí por mí misma y muchas del team también. Muchas que trabajan y que son profesionales y no he bajado ningún escalón por bailarle a la gente", expresó.

Ante esto, Daniela insistió con que "¿crees que tuvo una buena producción o maquillaje?".