Ex chica reality tendrá un parto natural en el agua: "Es un milagro, yo no podía tener hijos"

La ex chica reality, Melina Figueroa, tiene nueve meses de embarazo y está a punto de dar a luz en México, donde vive junto a su pareja, Emiliano Castro.

En sus redes sociales ha compartido todo este proceso de gestación, el que afirmó fue sorpresivo para ambos pues los médicos le habían advertido que no sería fácil para ella quedar embarazada.

"Yo no lo podía creer, porque supuestamente no podía tener hijos al tener ovario poliquístico. En los últimos chequeos la doctora me había dicho que cuando me casara y quisiera tener hijos, entonces tendría que someterme a tratamientos y un montón de cosas. Por eso no lo podíamos creer. Fue como un milagro, un verdadero regalo de Dios", sentenció a Mega.cl

La argentina dijo que la maternidad generó en ella sentimientos que nunca imaginó y los cuáles hoy la mantienen conectada con su bebé.

"Si Dios quiere y todo sale perfecto será un parto natural y en el agua, la idea es que sea sin epidural y sin calmantes, para poder estar 100% consciente de mis movimientos", relató Figueroa.

Además, quieren esperar al menos una hora para poder cortar el cordón umbilical, ya que quieren aprovechar el máximo traspaso de proteínas y todo lo que necesita el bebé.

"La idea es usar el método más natural, pero hablando profesionalmente, cualquier inconveniente que haya nos vamos a otro método", finalizó.

En su cuenta de Instagram la modelo fitness compartió un último video junto a su pareja, para celebrar que cumplió nueve meses y el parto ya está cerca.

"Gracias Dios por el mejor regalo de nuestras vidas: Nuestro hijo, sin duda saca lo mejor de nosotros. Amo a mi familia. No cambiaría por nada este momento, ni lo que vivo".