Integrante del Team Mekano a Daniela Aránguiz: "Fue soberbia para hablar"

22:22 Romina Sáez salió al paso de los dichos de su ex compañera, quien calificó el regreso del elenco a los escenarios como "una clase de zumba".

Integrantes del Team Mekano salieron a responder a las duras críticas que lanzó su ex compañera, Daniela Aránguiz, quien calificó su retorno a los escenarios como "una clase de zumba".

Romina Sáez, quien llamó a la ex bailarina al programa "La Mañana" para replicarle sus cuestionamientos estéticos sobre la presentación, profundizó en LUN sobre su molestia ante estas declaraciones.

Lee también: Daniela Aránguiz destrozó el regreso del Team Mekano: "Parecía clase de zumba"

"Encontré desubicadas las tallas sobre la tercera edad. Ella habló que subió unos escalones, los míos son otros escalones y dan más frutos", afirmó la abogada, quien no compartió con Aránguiz durante su época en el programa.

"Ella fue soberbia para hablar. Dijo que subió escalones y después se puso a hablar de las platas que gana cada uno y eso lo encuentro súper bajo", añadió.

Otra bailarina que comentó los dichos de Daniela fue la brasileña Vivi Rodrigues, señalando que "yo decido lo que hago con mi imagen, mi cuerpo y mi vida. Ella, en algún momento, tomó el personaje de crítica de moda, no sé si estudió o no, pero me da lo mismo lo que opine".

Rosemarie Dietz fue más conciliadora con su ex compañera, y aseveró que "la Dani está en otra etapa de su vida y se puede dar el lujo de comprarse todos los zapatos que quiera y vestirse bien. No todos tenemos esa posibilidad".

El Team Mekano retornó con una gira que comenzó oficialmente con un show en Maipú, comuna que es dirigida por una de sus ex integrantes, la alcaldesa Cathy Barriga.