Maluma pidió perdón por el contenido de algunas de sus canciones

El cantante colombiano Maluma hizo un mea culpa por el contenido de algunas de sus canciones, las que han recibido críticas por su aparente machismo.

En una entrevista al diario El País , el sudamericano reconoció que las letras de algunos temas como "Cuatro Babys" pudieron afectar principalmente a las mujeres, pero no se arrepiente de su publicación.

"¿Cómo me voy a arrepentir? Durante un concierto en Puerto Rico, ese fue el más exitoso. Allí me di cuenta de que la canción no solo había crecido muchísimo en mi país, sino a nivel internacional. No me arrepiento para nada", expresó.

El artista también apuntó a otros géneros urbanos como el trap, reggaetón, dancehall y el rap americano, quienes por años han tratado a las mujeres como "putas" y "zorras". "No quiero hacerme la víctima, pero me he sentido señalado, cuando esto es algo que viene pasando durante muchos años", afirmó.

"No soy así (machista). Es como acusar a alguien de asesinato cuando no ha asesinado a nadie. Que me digan que soy machista cuando soy un joven que ha sido criado por mujeres… Cuando mis padres se separaron, mi mamá y mi hermana me criaron y lo primero que me enseñaron fue el valor del respeto a la mujer. Me sorprenden todos los comentarios negativos en este sentido, pero es parte del trabajo. Es parte de la historia", aseveró.

Tras esto, Maluma expresó sus disculpas "a las personas que se hayan podido sentir influenciadas negativamente por el contenido de algunas de mis canciones. Pero no era mi intención ofender. Mi única intención es ir a la discoteca a bailar, que la vida es una sola y también hay que disfrutarla".

Pese a esto, añadió que seguirá cantando lo mismo "siempre y cuando la gente quiera escuchar ese tipo de música".