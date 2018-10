Javiera Acevedo respondió a las críticas por su delgadez

Consultada por El Filtrador , la actriz Javiera Acevedo respondió a las críticas que recibió recientemente por su apariencia física, luego de algunas fotografías que publicó en sus redes sociales.

Los seguidores de Acevedo cuestionaron su delgadez y expresaron que "ya no te ves saludable", "tan delgada no le queda bien a usted" o parece que estuvieras enferma".

Lee también: Javiera Acevedo preocupó a sus seguidores por su delgadez

La actriz dijo que "he estado haciendo mucho deporte y comiendo muy sano".

Además Acevedo confesó que su cambio de hábitos también implicó abandonar el consumo de alcohol. "Hace rato que no tomo copete y me encanta. Cada año que pasa me cuido más" dijo.