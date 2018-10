Vivi Rodrigues respondió a las críticas de Daniela Aránguiz: "Son comentarios que no caben en la actualidad"

09:35 La esposa del Mago Valdivia no sólo habló de la gira de Mekano, sino también dijo que la brasileña no está en edad de usar short. "Nadie me va a decir con qué me puedo vestir", dijo la ex Porto Seguro.