Actriz que interpreta a la descuartizadora de Pacto de Sangre: "Trinidad no es una psicópata"

Ignacia Baeza se ha lucido con su rol en la nueva noctura de Canal 13, "Pacto de sangre". La actriz interpreta a Trinidad, esposa de Benjamín (Álvaro Espinoza), quien se transformó en cómplice del asesinato involuntario de una joven de 17 años.

Tras tomar una drástica decisión, la pareja descuartizó el cadáver de la estudiante usando sus conocimientos de medicina (él es doctor y ella enfermera), macabra escena que le dio un giro también al rol de Baeza.

"Esa escena casi la hicimos de una, tenía muchas acciones y la ensayamos bien para tenerla clara. Esto está recién empezando. A Trinidad le da lo mismo lo que tenga que hacer con tal de salvar a su familia. Es capaz de cualquier cosa", señaló Baeza a HoyxHoy

Y agregó que "Trinidad no es villana. Justificio todo lo que ella hace. No digo que la esté avalando, pero como actriz, tengo que apoyarla en sus decisiones, porque si me pongo a juzgarla, no sirve. Ella es una mujer que nació para esto, para su familia. La preparaon para eso".

En entrevista con Lun , la artista agregó que le pidió atyuda a una amiga psicóloga para armar el personaje que le tocó. "Ella no es una psicópata. Ella se mueve por su familia y sus hijos. Por eso a la gente le gusta la Trinidad, porque tiene un fin".

Es tal el giro que dio la Trinidad que ahora se comenzó a comercializar una polera en Miguras con su rostro estampado. "Me puedo morir tranquila", agregó.