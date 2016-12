Modelo argentina pidió perdón a los peruanos tras tratarlos de “indios marginales”

Una delicada situación es la que enfrenta la modelo argentina avecindada en Perú, Julieta Rodríguez, esto luego que se filtrara un audio donde ella lanza fuertes insultos racistas contra los ciudadanos de aquel país.

En un archivo de WhatsApp, la ex integrante de programas de la televisión local como "Combate" y "Bienvenida la tarde", calificó a los peruanos como "indios marginales" y "cholos de mierda".

Una vez conocidos los audios, la rubia recibió el rechazo de la mayoría de las personalidades faranduleras peruanas, y el repudio total de los usuarios de las redes sociales.

En una entrevista al programa “Amor, amor, amor”, que fue difundida por El Comercio , la trasandina asumió que la voz del polémico WhatsApp le pertenecía, afirmando que ahora está "arruinada".

"Lo hice en un momento en el que me encontraba mal. Fue un mensaje privado que le mandé a un grupo de amigos. Le mandé a unos amigos que me estaban atacando previamente, lo mandé confiando en personas que luego terminaron traicionándome", expresó.

Rodríguez afirmó que "no soy racista. Mis papás me educaron para no ser racista", asegurando que "no quiero irme de aquí porque ya es mi casa".

La modelo admitió también que al momento de lanzar los polémicos dichos estaba "pasada de copas", y que tras su filtración entró en un tratamiento para tratar la depresión y la falta de sueño que la afectan.