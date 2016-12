Por la muerte de Fidel Castro Cuba va a celebrar el Año Nuevo "con moderación"

17.12.2016 Se pensaba que habría una posible extensión del luto que guardó el país por nueve días tras la muerte del ex Presidente, en los que se pidió no poner música alta y se estableció una "ley seca".

Los cubanos podrán despedir el 2016 con las habituales festividades públicas y ferias, aseguran hoy los medios oficiales de la isla, que también pidieron "moderación" por los "sentimientos que todavía se agolpan" debido a la muerte de Fidel Castro, fallecido el pasado 25 de noviembre a los 90 años.

Los diarios estatales Granma y Juventud Rebelde publican este sábado en portada dos editoriales que aluden al "orgullo de ser cubanos" y aseguran que el 58 aniversario del triunfo de la Revolución Cubana se conmemorará el 1 de enero con "júbilo, optimismo, y confianza en el futuro de la Patria".

Los artículos salen a la luz en medio de rumores y publicaciones sobre una posible extensión del luto que guardó todo el país por nueve días tras la muerte del ex Presidente, en los que se pidió no poner música alta y se estableció una "ley seca", aunque los textos no se refieren directamente a estas afirmaciones.

"No faltarán las actividades festivas en los centros recreativos (cabarets, restaurantes, círculos sociales y otros), que se mantendrán como de costumbre, así como las que se organizan en áreas públicas", señala Granma, órgano del gobernante Partido Comunista de Cuba (PCC, único).