[VIDEO] Murió el embajador ruso en Turquía baleado en una actividad pública

El embajador ruso en Turquía, Andrei Karlov, murió tras ser atacado por un policía durante una exposición fotográfica.

Karlov llevaba varios minutos leyendo su discurso en la exposición patrocinada por la embajada en Ankara, cuando un hombre con traje y corbata que estaba detrás de él, realizó gritos sobre Alepo y Siria, en alusión a la intervención militar rusa en ese país árabe y luego disparó en al menos ocho ocasiones.

"¡No se olviden de Alepo, no se olviden de Siria. A menos que nosotros estemos todos seguros, ustedes tampoco sentirán seguridad. ¡Vuelvan, vuelvan! Todos aquellos que comparen esta opresión y tortura pagarán por ello", dijo el hombre.

, así como otras frases en árabe, antes de ser él mismo abatido.

Varias personas también resultaron heridas en el ataque, un día después de que se sucedieron en Turquía marchas de protesta contra la intervención militar rusa en Siria.

"Dijo que sabía que no iba a salir vivo de aquí y no nos iba a hacer nada, que saliéramos. Luego volvió a disparar al embajador", dijo una periodista que estaba en el lugar a CNNTürk.

Un fotógrafo del diario Hürriyet, Hasim Kiliç, que se hallaba en la sala, explicó a su diario que el atacante se hizo pasar por un guardia encargado de proteger al propio embajador, o al menos daba la impresión de serlo.

"Normalmente, el embajador ruso no tiene protección policial, vino sin escolta, sólo con un asistente y un traductor", dijo Kiliç.

En tanto, la portavoz de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, calificó lo sucedido como un

El alcalde de Ankara, Melih Gokcek, informó que el asesino era un oficial de policía turco de 22 años llamado Mert Altintas y que su objetivo era echar a perder las relaciones entre Rusia y Turquía.

El portal Haberturk, afirmó que Gokcek pertenecía a la Organización de Terror Gulenista . (FETO), la misma acusada del intento de golpe de Estado de agosto.}

