A 12 aumentaron los muertos por el atropello múltiple en el mercado navideño de Berlín

Un vehículo de carga arrolló a una multitud en un concurrido mercado navideño en el centro de Berlín y numerosas personas resultaron heridas, informó la policía alemana.

Según información actualizada por la policía y bomberos, el incidente dejó 12 muertos y cerca de 48 heridos. Además no se ha descartado que se trate de un ataque intencionado.

El incidente ocurrió en la noche frente a la iglesia en memoria del emperador Guillermo y el conductor del vehículo fue detenido por la policía tras fugarse luego del múltiple atropello, según confirmó un portavoz a la cadena televisiva N24TV. En el vehículo, además, iba un pasajero -copiloto-, quien fue encontrado muerto al interior del camión.

Entre los antecedentes que se han entregado se cuentan que el camión tenía patente polaca. El propietario del vehículo, Ariel Zurawski, dijo que no ha podido contactarse con su conductor.

"No tenemos contacto con él desde esta tarde. No sé lo que le pasa. Es mi primo, lo conozco desde la niñez. Yo respondo por él", señaló.

Hasta ahora no se ha revelado la nacionalidad de la persona que habría llevado el volante al momento del atropello.

La policía de Berlín, ante la posibilidad de que se trate de un atentado terrorista, ha solicitado por redes sociales y altoparlantes, que los habitantes de la capital alemana permanezcan al interior de sus casas y que no difundan rumores relativos al hecho.

