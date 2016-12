Reportaron un tiroteo cerca de la Embajada de Estados Unidos en Turquía

La Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de Estados Unidos reportó un tiroteo ocurrido cerca de la embajada de su país en Ankara, Turquía.

Hasta el momento no existen más antecedentes sobre el "incidente de seguridad", pero se recomendó a las personas no circular cerca del lugar.

Este hecho se habría registrado horas después que un policía matara a tiros al embajador ruso en aquel país, Andrei Karlov, quien fue asesinado mientras estaba en una exposición fotográfica.

El atacante de 22 años lanzó gritos sobre Alepo y Siria, zonas intervenidas por los rusos.

