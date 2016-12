Youtuber denunció que Delta Airlines lo echó de un avión por hablar en árabe

Adam Saleh, un reconocido youtuber americano-árabe de 22 años, denunció a la aerolínea Delta Airlines de expulsarlo de un avión por el solo hecho de hablar en árabe durante un vuelo.

Él mismo mostró el incidente a través de un video en su cuenta de Twitter, donde afirmó que antes del despegue de la aeronave, que iba de Londres a Nueva York, fue abordado por azafatas que lo obligaron a salir.

Saleh afirmó que todo ocurrió cuando él tomó su celular para hablar con su madre, con quien no iba a tener contacto hasta el final de vuelo.

Desde la empresa, en tanto, afirmaron que actuaron porque el acusado, que estaba junto a otro compañero, trató de "perturbar a la tripulación con un comportamiento provocador y gritos".

En el video se pudieron ver diversas reacciones de los pasajeros. Mientras algunos (quienes se habrían quejado de la presencia del youtuber) celebraban, otros reclamaban por la expulsión.

Luego del episodio, Saleh contó que media hora después tomó otro vuelo en otra aerolínea, anunciado acciones legales contra Delta Airlines.

We got kicked out of a @Delta airplane because I spoke Arabic to my mom on the phone and with my friend slim... WTFFFFFFFF please spread pic.twitter.com/P5dQCE0qos