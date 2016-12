Actriz porno denunció violación y abuso mientras hacía una película

Nikki Benz, una actriz de películas porno con más de una década de trayectoria, denunció por redes sociales una violación en el rodaje de una producción para el sitio web canadiense Brazzers.com: "El propio director me puso las manos encima y me estaba ahogando… Nunca en un millón de años pensé que Brazzers lo permitiría", aseveró.

La modelo de 35 años fue enfática en señalar que la escena se hizo sin su consentimiento, ya que al querer salir del estudio fue forzada a mantenerse allí. "Nunca debe haber bullying, violaciones y violencia en el set. No significa no en cámara y fuera de cámara. ¡Sólo NO!", indicó en redes sociales.

On set bullying, rape, & violence should never happen. #NoMeansNo on camera, off camera. Just NO! — NIKKI BENZ (@nikkibenz) 20 de diciembre de 2016

Enough is enough. Violence, abuse, and bullying of female performers must STOP. @Brazzers — NIKKI BENZ (@nikkibenz) 21 de diciembre de 2016

Además, inició una campaña mediática para promover el respeto a los derechos de quienes trabajan en la industria del entretenimiento para adultos. "Me siento disgustada, traumatizada y muy molesta", aseguró por Twitter.

Sin embargo, el sitio web aludido negó las acusaciones y comentó mediante un comunicado emitido por redes sociales que ellos no producen sus contenidos.

"Como la mayoría de ustedes saben, no producimos nuestros propios contenidos, sino que los productores de nuestra comisión lo hacen en nuestro nombre. Tenemos entendido que que la escena en cuestión fue realizada sin guión y con la dirección artística dejada a discreción del productor".

Aseguraron que abrieron una investigación y que tomarán medidas para evitar que vuelva a ocurrir en un futuro.