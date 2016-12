Carlos Tévez se casó con su novia de toda la vida

Tévez, quien es situado en el fútbol chino, contrajo matrimonio con la madre de sus tres hijos durante la tarde de este jueves en Buenos Aires y tendrán cuatro días de celebración, hasta llegar a Uruguay a pasar Nochebuena en compañía de sus invitados.

El “Apache” le propuso matrimonio a Vanesa a mediados de este año mediante un mensaje de texto que escribió en su celular: "Estabas parada frente a mí y no me equivoqué. Sos mi mejor jugada, mi mejor campeonato y el mejor gol que hice. Pasaron 14 años, formamos la familia que tanto soñaste. Peleaste por mí, lograste tu sueño, tenernos a todos juntos, a tu lado. Siempre dije que no me arrepiento de nada porque te volvería a elegir. Siempre miramos a futuro, vemos a viejitos en la plaza y decimos que vamos a terminar así. Te quiero decir si te querés casar conmigo".

El matrimonio partirá hoy desde Puerto de Tigre, junto a sus 260 convidados, en dos barcos, hasta Carmelo, Uruguay, para pasar unas horas en el hotel Hyatt. Mañana tendrán la ceremonia religiosa en una capilla de Puerto Camacho y en la noche celebrarán en el exclusivo club de Campo el Faro.

Entre los invitados figuran Diego Maradona, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, Wayne Rooney y Andrea Pirlo. Finalmente, el próximo jueves 29 de diciembre, la pareja tomará rumbo a Dubai para pasar su luna de miel.