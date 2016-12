Increparon a la hija de Donald Trump en un avión: "Tu padre está arruinando el país"

Un incómodo momento fue el que vivió en pleno vuelo de avión la modelo y empresaria Ivanka Trump, hija del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quien fue increpada por un pasajero antes de despegar desde el aeropuerto John F. Kennedy (JFK) de Nueva York.

La mujer de 35 años, quien es apuntada como una de las personas más cercanas al empresario y heredera directa de sus negocios, estaba junto a sus tres hijas en un vuelo de aerolínea JetBLue.

Según lo informado por TMZ , un hombre la abordó y cuestionó su presencia en el avión comercial. "Tu padre está arruinando el país. ¿Por qué está ella (Ivanka) en nuestro vuelo? Debería estar en un vuelo privado", expresó.

Trump intentó ignorar al hombre y distrajo a sus hijos con algunos juguetes de colores.

Ante esto, la tripulación del avión decidió expulsar al hombre junto a su pareja del mismo sexo, para derivarlo a otro vuelo de la aerolínea.

Ivanka tuvo un rol destacado en la campaña de su padre, sobre todo para buscar al electorado femenino que no lo apoyaba en las encuestas, algo que no lograba la esposa del republicano, la exmodelo Melania Trump.

Two passengers were kicked off a JetBlue flight for confronting Ivanka Trump https://t.co/lBVnaBHeDppic.twitter.com/bd1iQEsPfA