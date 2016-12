Donald Trump no consigue artistas para su investidura en la Casa Blanca

El Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, no consigue artistas para su investidura pese a su pasado de televisivo y su gusto por convertir todo en un espectáculo.

A menos de un mes para la ceremonia, el equipo de Trump no ha conseguido ningún cantante de renombre y acumula decenas de rechazos de artistas como Andrea Bocelli, Elton John y Céline Dion.

El magnate, habitual durante décadas en los círculos del famoseo, solo ha logrado confirmar la participación de la popular compañía de baile "The Rockettes", del coro mormón "Tabernacle" y de Jackie Evancho, una adolescente que se hizo famosa al quedar segunda en el concurso televisivo "America's Got Talent".

Su pasado como presentador del programa de telerrealidad "The Apprentice" y de su posterior variación "The Celebrity Apprentice" no parece por el momento estar ayudándole en absoluto.

El paupérrimo cartel, a falta de nuevas incorporaciones, contrasta con el que tuvo Obama en su investidura de 2009, cuando estrellas como Beyoncé, Jay Z, Mariah Carey, Alicia Keys, Mary J. Blige, y Stevie Wonder no solo cantaron en su honor sino que le expresaron su apoyo con entusiasmo.