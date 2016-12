Niñas recibieron un peluche con la voz de su abuelo fallecido y su reacción conmovió a las redes

Sin duda la Navidad de Mariana y Sarahy fue especial. Era la primera sin su abuelo, quien murió de un infarto durante un asalto, pero él "estuvo" de otra forma junto a las niñas esta festividad.

Una de sus tías, Andrea, quiso mantener vivo el recuerdo del abuelo y les regaló a estas niñas de Oklahoma, Estados Unidos, peluches con la voz del fallecido familiar.

Mariana y Sarahy abrieron los regalos y se encontraron con peluches, pero después rompieron en llanto al escuchar los mensajes con bromas de su abuelo.

Fue su hermana mayor, Jennifer Ramos, quien compartió el emotivo momento en Twitter, el que ha alcanzado más de 65 mil retuits y cerca de 100 mil "me gusta".

so my grandpa passed away tragically about a year ago and my aunt got my sisters a teddy bear that has a recording of my grandpas voice???? pic.twitter.com/zdjUaghISr