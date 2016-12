Taylor Swift da un show privado a fanático de 96 años

Un gran regalo de Navidad recibió el, quizás, fan más longevo de la cantante estadounidense, quien se apareció en la casa de Cyrus Porter a cantar dos canciones y compartir con él.

Swiff supo del veterano de la Segunda Guerra Mundial por una entrevista con la estación KFVS donde Porter, quien vive en Nueva Madrid, había viajado dos veces para verla en vivo, según reportó el noticiario de Fox.

La intérprete de “Shake It Off” le pidió a su equipo que contactaran a la familia del anciano para efectuar el encuentro para celebrar la Navidad.

Taking selfies, holding babies, hugging grandpas and leaving lipstick marks. Taylor Swift does it all. Awsome day for my Popo!! pic.twitter.com/SaNwRK4DoL