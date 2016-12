Charlie Sheen le pidió a Dios que mate a Donald Trump antes de que termine el año

El 2016 ha sido un año particular en cuanto a la gran cantidad de celebridades muertas, siendo la de Debbie Reynold s la última. Charlie Sheen, sin embargo, espera que haya uno más en la extensa lista: Donald Trump.

Desde su cuenta de Twitter, el ex protagonista de Two and a Half Men le pidió a Dios que el siguiente sea el electo presidente de Estados Unidos.

Dear God;



Trump next, please!

