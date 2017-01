Hollyweed: Modifican tradicional letrero de Hollywood

Según reporta TMZ , el icónico letrero de Hollywood fue modificado para “homenajear” la reciente promulgación de ley estatal que permite el uso de marihuana de forma recreativa.

Un hombre, aún no identificado, cambió las “o” de la imagen por “e”, quedando “Hollyweed” como resultado. La palabra “weed” es una de las tantas formas de llamar a la cannabis en la lengua inglesa.

No hay claridad si la intervención ocurrió en vísperas de año nuevo o posterior a ésta, pero la policía estadounidense señaló que darán con el autor del hecho, ya que cuentan con un video de vigilancia.

Join the conversation @ https://t.co/w3oJ4nTd1g -- Hollywood sign altered to 'Hollyweed' in overnight act of trespass pic.twitter.com/T9EeC4JNsW