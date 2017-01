Video muestra a uno de los responsables del atentado en Estambul

Un video del medio The Ankara Times mostró a uno de los responsables del atentado en Estambul que dejó 39 muertos. El sujeto, vestido completamente de negro, disparó a todas las personas que se atravesaron en su camino.

El atentando, adjudicado al grupo local yihadista, está siendo investigado por las autoridades turcas, que aún no tienen certeza si hubo más de un responsable. La filmación se une a la anterior prueba, cuando Binali Yildrim, primer ministro, señaló que encontraron el arma con que se perpetuó el ataque terrorista.

Autoridades de diversos países se han unido para reprochar el tiroteó que se produjo en el local “Reina” del país euroasiático.

New footage of #Reina attack in #istanbul#ortakoypic.twitter.com/W1kpcGpJrI