Cinco muertos y ocho heridos en tiroteo en el aeropuerto de Fort Lauderdale en Florida

La policía de Broward en EE.UU. informó que cinco personas murieron en un tiroteo que se produjo en el aeropuerto de Fort Lauderdale, Florida, en la zona de los taxis ubicada entre los terminales 2 y 3.

Update: 5 ppl dead; 8 injured were taken to an area hospital. — Broward Sheriff (@browardsheriff) 6 de enero de 2017

Uno de los terminales del aeropuerto fue evacuado y las autoridades policiales también reportaron que hay diversas personas heridas las que están siendo trasladadas a centros asistenciales. Un sospechoso se encuentra bajo custodia policial, quien fue identificado como Esteban Santiago, y al momento de ser arrestado, portaba una identificación militar. El nombre del detenido fue revelado por el senador por Florida, Bill Nelson, durante una entrevista con la cadena MSNBC.

MORE: "He was just picking off things like target practice," eyewitness says of gunman at FLL airport shooting https://t.co/J54RiABFFlpic.twitter.com/HKhiPD3hHa — CBS News (@CBSNews) 6 de enero de 2017

Tras el incidente un nuevo tiroteo fue reportado, hecho que no ha sido confirmado por la policía, esta vez en la zona de los estacionamientos.

Active search: Unconfirmed reports of addt'l shots fired on airport property. — Broward Sheriff (@browardsheriff) 6 de enero de 2017

MORE: Report of gunshots in parking garage prompt police to clear area, Broward Co. mayor says; "nothing confirmed" https://t.co/J54RiABFFlpic.twitter.com/sDXDZPtOiI — CBS News (@CBSNews) 6 de enero de 2017

El presidente electo de EE.UU., Donald Trump, informó a través de su cuenta de Twitter, que se encuentra monitoreando la situación. El aeropuerto permanecerá cerrado por un período indeterminado de tiempo, según informó la autoridad del terminal aéreo.

El ex vocero de la Casa Blanca, Ari Fleischer se encontraba en el terminal aéreo al momento del incidente y tuiteó el momento de mayor tensión y la situación actual, donde señala que la policía no deja a las personas abandonar el lugar.

I'm at the Ft. Lauderdale Airport. Shots have been fired. Everyone is running. — Ari Fleischer (@AriFleischer) 6 de enero de 2017

The police said there is one shooter and five victims. — Ari Fleischer (@AriFleischer) 6 de enero de 2017