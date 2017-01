Trump respondió a Meryl Streep y la calificó como "una de las actrices más sobrevaloradas" y una "lacaya" de Hillary Clinton

El electo presidente de EE.UU., Donald Trump, respondió a las críticas que la actriz Meryl Streep, realizó en su contra durante la ceremonia de entrega de los Globos de Oro, realizada anoche.

En su participación en la gala, la actriz, tres veces ganadora del premio Oscar, dijo que "este instinto de humillar, cuando es utilizado en una plataforma pública por alguien poderoso, afecta la vida de todos", en relación con un incidente protagonizado por Trump en 2015, en la que éste se habría burlado de un reportero del New York Times que tiene una discapacidad física.

Por medio de su cuenta en Twitter, Streep respondió al magnate y dijo que la actriz es "una de las actrices más sobrevaloradas de Hollywood, no me conoce, pero me atacó anoche en los Globos de Oro. Es una lacaya de la gran perdedora HIllary Clinton".

En la red social, el presidente electo estadounidense dijo que no se burló del reportero.

Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn't know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2017

Hillary flunky who lost big. For the 100th time, I never "mocked" a disabled reporter (would never do that) but simply showed him....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de enero de 2017