Reportan presunto tiroteo en fiesta electrónica de Playa del Carmen

La madrugada de este lunes reportaron vía redes sociales, un presunto tiroteo en Playa del Carmen, México. El hecho se habría registrado en el bar Blue Parrot en una fiesta electrónica (BPM) que se llevaba a cabo en el famoso balneario desde hace una semana.

Mediante un comunicado de Facebook la organización del festival anunció que se cancelaban todos los shows, hasta que se desarrollen todas las investigaciones policiales tras el tiroteo.

Uno de los músicos, el DJ Jack Master confirmó el hecho por su cuenta de Twitter, donde también dijo que habrían al menos cinco personas muertas y varias heridas. Otro de los exponentes de la música lo calificó como una tragedia.

Someone has come into the club in Playa Del Carmen and opened fire. 4-5 dead and many wounded. Stay in ur fuckin hotel if you're here at BPM