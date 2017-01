Trump prometió "hacer grande a Estados Unidos" en la víspera de su investidura

En la víspera de tomar posesión como el presidente número 45 de Estados Unidos, Donald Trump prometió hoy en Washington cumplir a partir del viernes con el lema con el que ganó las elecciones de noviembre: "Hacer a Estados Unidos grande otra vez".

"Lo que hemos hecho es muy especial", manifestó Trump a los pies de la estatua de Abraham Lincoln, donde hoy hubo un concierto en su honor previo a la toma de posesión mañana. "Todo el mundo está hablando sobre ello", añadió ante miles de personas en el National Mall. "Os lo prometo, esto va a cambiar", aseguró el republicano.

Trump llegó hoy a Washington procedente de Nueva York. Tras depositar la corona de flores en la tumba del soldado deconocido del Cementerio Nacional de Arlington en Virginia, él y su familia asistieron a un concierto en el Monumento a Lincoln.

El concierto se celebró bajo el lema "Hacer a Estados Unidos grande otra vez. Celebración de bienvenida", horas antes de la ceremonia de toma de posesión del presidente.

"Queridos amigos, compratiotas, estoy muy contento de estar aquí para darles la bienvenida a la toma de poesesión del presidente 45 de Estados Unidos, Donald J. Trump", dijo al inicio del concierto el actor Jon Voight, padre de Angelina Jolie y votante de Trump.

"El", dijo Voight refiriéndose a Trump, "no necesita este trabajo. Dios respondió a nuestras plegarias", añadió el actor. "Vamos a ver un Estados Unidos renovado" a partir de ahora, aseguró.

Trump bajó en compañí­a de su esposa, la futura primera dama Melania Trump, las escalinatas del Monumento de Lincoln, después de detenerse un momento delante de la estatua y hacer un saludo militar.

"Trump, Trump, Trump", gritaban emocionados sus seguidores tras verlo bajar por las escalinatas y saludar al público.

En el concierto al aire libre actuaron el cantante afroamericano Sam Moore, los cantantes de música country Toby Keith y Lee Greenwood, el grupo The Piano Guys, el DJ RaviDrums, la banda de rock 3 Doors Down, The Frontmen of Country y varias bandas militares.

Grenwood, quien ya actuó en las tomas de posesión de Ronald Reagan, George H.W. Bush y George W. Bush, cantó su éxito "God bless the USA".

A diferencia del presidente Barack Obama, que durante sus dos tomas de posesión contó con las actuaciones de estrellas internacionales de la talla de Beyoncé, Aretha Franklin, Bruce Springsteen, Shakira o Jon Bon Jovi, los cantantes y grupos que actuaron en el concierto de Trump fueron más locales.