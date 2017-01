La policía entró a la cárcel para construir barrera entre bandos en Brasil

La policía brasileña entró este sábado a la cárcel brasileña de Alcaçuz, la mayor del estado de Río Grande do Norte, para construir una barrera que separe a dos facciones rivales que mantienen enfrentamientos desde hace una semana.

Según el gobierno del estado, los agentes ayudarán a colocar contenedores como medida "preventiva", hasta la construcción definitiva de un muro de piedra para separar a presos de clanes rivales.

Desde marzo de 2015, cuando tuvo lugar una rebelión, muchas de las celdas de la cárcel no tienen puertas, lo que ha permitido la libre circulación de los presos, que el jueves iniciaron una batalla campal en el patio.

El motín comenzó hace una semana cuando 26 personas fueron brutalmente asesinadas, la mayoría de la facción Sindicato do Crime do Río Grande do Norte (SDC), por órdenes del Primer Comando de la Capital (PCC).