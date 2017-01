Detuvieron a brasileño que dormía sobre más de $13 mil millones

El Departamento de Justicia United States Attorneys, publicó una imagen US$20 millones ($ 13.027.800.000) incautados en una cama de resortes, luego de la detención de un brasileño, quien pretendía lavar el dinero proveniente de una quebrada fábrica.

El hallazgo se produjo a comienzos de mes en el departamento de Cleber Rene Rizeiro Rocha, por esta suma de dinero que pertenecería a de la empresa TelexFree, donde se realizó un fraude piramidal por US$3 mil millones, según dice New York Post.

Uno de los dueños de la compañía, Carlos Wanzeler, sigue fugado en Brasil.

Photo of $20M seized in box spring following arrest of Brazilian national in scheme to launder proceeds of TelexFree https://t.co/ulmFXtI9mrpic.twitter.com/0MTHxjaVZL